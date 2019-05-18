Известный футбольный тренер Мирон Маркевич перед матчем между киевским Динамо и донецким Шахтером оценил шансы обеих команд. Об этом передает "Сегодня".

Футбольный эксперт также рассказал о новичках Шахтера и отметил хорошую игру Ингульца с "горняками" в финале Кубка Украины.

"Конечно уровень футболистов Шахтера намного выше. Я был уверен, что "горняки" выиграют кубок. Ингулец хорошая команда и для них большой успех оказаться в финале, но мы все думаю понимали, что шансов победить у них практически нет. Для этого им нужны футболисты более высокого класса", - рассказал он.

Маркевич добавил, что новички Шахтера Тете, Антонио, Соломон уже готовы играть в основе.

"Их покупали за большие деньги. Им сейчас нужно набираться опыта, ведь когда начнется Лига чемпионов им нужно будет показать свой уровень и доказать, что они достойны того, чтобы играть в Шахтере. Дай Бог, чтобы они заиграли", - сообщил эксперт.

Он подчеркнул, что донецкий клуб сейчас очень силен и может одолеть Динамо.

"Это не удивительно, потому что сейчас Динамо приостановилось, а Шахтер наоборот, имея в составе много хороших футболистов все набирает и набирает обороты. Как будет дальше - посмотрим, не думаю, что такой расклад устроит Динамо. Три года назад у них была хорошая команда, которая два года подряд выигрывал чемпионат. Сейчас у них много молодых игроков. Молодежь пока не может добыть нужный результат. Шахтер же более стабилен в этом плане", - акцентировал Маркевич.

Тренер отметил, что матч, который пройдет в Харькове на ОСК "Металлист" 22 мая будет очередной битвой двух грандов.

"Динамо много раз обыгрывало Шахтер за последнее время, если я не ошибаюсь, то раз 6 за последние несколько лет. Кубковая игра была равная, шансы в ней были 50 на 50. Так что против "горняков" киевляне достаточно хорошо противостоят. Конечно Динамо захочет хлопнуть дверью, но и Шахтер понятное дело не хочет уступать, особенно если досрочно выиграет чемпионство. Хотелось, чтобы Динамо проявило характер и показало хорошую игру против Шахтера. Чтобы зрители пришедшие на стадион увидели яркую игру", - заключил Маркевич.

Напомним, что в Харькове запустили обратный отчет до матча "Шахтера" с "Динамо", который может стать уникальным.

Также Динамо начало продажу билетов для своих болельщиков на матч с Шахтером.