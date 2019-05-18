Певица Мария Максакова, вдова российского экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова отсудила недвижимость убитого мужа на 1 млрд рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Соответствующее решение принял Тверской суд Москвы. Согласно его решению, совместно нажитое с Вороненковым имущество передается Марии Максаковой, а не Юлии - предыдущей супруге убитого депутата.

Отметим, что недавно вдова экс-депутата Госдумы РФ заявила в качестве основной версии расстрела ее супруга "квартирный вопрос". Она сообщила, что в смерти Вороненкова был заинтересован его приятель из России Денис Панаитов, в квартире которого в центре Киева после побега в Украину и поселилась семейная чета.

Скриншот: t.me/breakingmash

Напомним, в конце апреля Мария Максакова под присягой опровергла версию ГПУ о роли ФСБ и "вора в законе" в убийстве мужа.

Также мы писали о том, зачем Максакова опровергает версию Генпрокуратуры о "руке Кремля" в убийстве мужа.