Сильнейшие дожди подтопили значительные территории в Ровенской области, на помощь местным жителям пришли спасатели. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Ровенской области.

Так, спасатели продолжают оказывать помощь местному населению северных районов области, чьи домовладения подтопили грунтовые воды из-за сильных дождей, которые наблюдаются последние дни в регионе.

По данным ГСЧС, самая сложная ситуация сложилась в Рокитновском районе. Всего для оказания помощи привлечено 9 мотопомп, 6 автоцистерн и 30 спасателей. Они были вынуждены выезжать на вызовы в села 12 раз.

Фото: rv.dsns.gov.ua

Видео: Facebook/ Головне управління ДСНС у Рівненській області

Напомним, синоптик назвала области, которые сегодня зальет грозовыми ливнями.

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