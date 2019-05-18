В субботу, 18 мая, прах российского журналиста Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".

"Часть праха захоронили сегодня на Аллее журналистов на следующий день после кремации, оставшееся, согласно желанию Доренко, будет развеяно над горой Митридат в Керчи", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на захоронении присутствовали только родные и близкие умершего. Напомним, что публичное прощание с журналистом прошло 17 мая.

Сергей Доренко в возрасте 59 лет умер 9 мая в центре Москвы за рулем мотоцикла. Причиной смерти стал разрыв аорты.

Фото: "Говорит Москва"

Ранее "Страна" сообщала, что вдова Сергея Доренко опубликовала документы о его диагнозе. Она сомневается в официальной версии аварии.

Также появилось видео смертельного ДТП с известным журналистом Сергеем Доренко.