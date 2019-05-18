В октябре 2014 года министр информационной политики Юрий Стець получил воинское звание "подполковник". Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишут "Украинские Новости".

Звание Стецю присвоил тогдашний командующий Нацгвардией Степан Полторак. Соответствующий приказ он подписал 13 октября 2014 года. Других подробностей не сообщается.

Отметим, что недавно у Зеленского проанонсировали отставку Полторака и Климкина сразу после инаугурации. Правда, потом в СМИ появилась информация, что Степан Полтрак останется на своей должности.

Напомним, бывший начальник Службы безопасности президента Порошенко Юрий Федоров, уволенный указом от 3 мая, получил звание генерал-лейтенанта.

Также мы писали, что президент Украины Петр Порошенко присвоил первому замглавы СБУ Павлу Демчине звание генерал-полковника.