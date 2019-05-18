В субботу, 18 мая, в Полтаве начался 29-й тур УПЛ. Ворскла одержала победу над киевским Арсеналом со счетом 2:0, сообщает официальный сайт турнира.

Первый гол подопечные Виталия Косовского забили уже на шестой минуте. Юрий Коломоец с передачи Павла Ребенка открыл счет в матче. Отметим, что для Коломойца это первый гол с мая 2018 года.

Второй гол был забит во втором тайме на 58-й минуте Денисом Васиным. Таким образом, Ворскла прервала 6-матчевую серию без домашних побед. Последний раз полтавчане побеждали на своем поле в октябре 2018 года.

На данный момент полтавская команда занимает 7-е место (38 очков), у Арсенала 11-я позиция (25 баллов). При этом полтавчане догоняют своего конкурента в борьбе за Кубок Престижа - Десну (Чернигов). В следующем туре они сыграют как раз друг против друга. А вот столичные игроки пока не могут покинуть опасную зону.

Напомним, что Карпаты" разгромили "Ворсклу" в первом матче второго этапа чемпионата Украины по футболу.

Также Ворскла отправила в отставку главного тренера Василия Сачко.