После заявлений Владимира Зеленского о возвращении Крыма крымским татарам, которое он сделал по случаю годовщины их депортации, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин выступил с резим заявлением в адрес новоизбранного президента Украины. Об этом свидетельствует сообщение пресс-службы Госдумы, опубликованное на странице в Facebook.

"Могу объяснить заявление Зеленского тем, что, возможно, оно связано с начинающимся заболеванием деменцией (приобретенное слабоумие - Прим.Ред.)", - цитирует пресс-служба председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина.

Далее речь в сообщении идет о том, что РФ отрицает возможность возвращения полуострова Украине. Кроме того, в нем цитируются и слова президента России Владимира Путина.

"По вопросу же территориальных претензий к России лучше, чем наш президент Владимир Путин, не скажешь - "от мертвого осла уши вы получите", а не Крым", - сказано в сообщении.

Скриншот: Facebook/ Государственная Дума

Напомним, Украина не пригласила Россию на инаугурацию Зеленского.

Также мы писали, что главными ожиданиями украинцев от Зеленского стали снятие неприкосновенности с нардепов и прямые переговоры с Россией и "ДНР/ЛНР".