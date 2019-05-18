Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что партия УДАР будет участвовать в парламентских выборах, также он не стал отрицать возможное участие его брата Владимира в проекте. Об этом сообщает "Прямой".

"Я уже заявлял, что партия УДАР однозначно будет участвовать в выборах в Верховную Раду. Что касается Владимира, я убежден в том, что ему небезразличны процессы, которые проходят в Украине. Он всегда меня поддерживал. Он является патриотом и делает все для того , чтобы Украина стала по-настоящему европейской страной.Что касается участия в политической жизни Украины, на этот вопрос, я думаю, что он сам сможет ответить. Это будет некорректно за него отвечать ", - сказал Виталий Кличко.

Также он заявил, что "однозначно" останется главой партии УДАР.

Напомним, "Страна" подробно описывала, почему Виталий Кличко возвращается к старому политпроекту, как в партии УДАР поменялось руководство и какие кандидатуры обсуждаются в ее избирательный список.

Также мы рассказывали о том, как мэр Киева Кличко поздравил Зеленского с победой и попросил денег на "уставшее" городское хозяйство.