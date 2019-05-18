Британская авиакомпания British Airways с 3 октября этого года прекратит полеты из Лондона в Киев и Санкт-Петербург. Об этом сообщает ТАСС.

В авиакомпании добавили, что прекращение полетов в украинскую столицу и "северную столицу" России связано с тем, что они больше не являются коммерчески целесообразными.

Напомним, в настоящее время рейсы из Киева в Лондон осуществляют венгерский лоукостер компания WizzAir, ирландская авиакомпания Ryanair и украинская "МАУ". Как сообщала "Страна", 28 октября 2018 года крупнейший европейский лоукостер Ryanair начал выполнять перелеты из киевского аэропорта "Борисполь" в шесть европейских городов - Вильнюс, Варшаву, Быдгощ, Барселону, Братиславу и Лондон. Перелет в Лондон осуществляется в 21:55 пять раз в неделю - в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье.

Отметим, что этим рейсом авиакомпании British Airways из Лондона в Киев летел и президент Украины Петр Порошенко. Его сфотографировали в рейсовом самолете в момент, когда он собственноручно клал чемодан на полку.

Несмотря на отмену некоторых рейсов, осенью недалеко от Киева обещают открыть еще один международный аэропорт.