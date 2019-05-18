Кассационный административный суд Верховного Суда восстановил Юлию Вусенко в должности секретаря Луцкого городского совета и исполняющего обязанности мэра города. Об этом со ссылкой на материалы суда пишут "Украинские Новости".

37-летняя Юлия Вусенко, которая прошла в Раду от "Самопомощи" в 2017 году вместо Алены Бабак, сложившей полномочия, в 2015 году на местных выборах была избрана в Луцкий горсовет, где со 2 декабря 2015 года занимала должность секретаря. После смерти председателя Луцкого горсовета Николая Романюка 3 февраля Вусенко должна была исполнять обязанности мэра, однако в мэрии решили отстранить ее от должности в этом же году.

Судебные разбирательства продолжались несколько лет. В итоге в начале мая 2019 года Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу Луцкого горсовета на решение суда первой инстанции о восстановлении Вусенко в должности секретаря горсовета от 27 марта 2018 года, а также на постановление Апелляционного суда от 5 июля 2018 года.

Юлия Вусенко судилась с горсоветом, требуя отменить решение от 2 ноября 2017 года, которым она была одновременно и восстановлена в должности и повторно уволена. Таким образом горсовет пытался выполнить предыдущие решения судов о восстановлении в должности секретаря горсовета.

"Считая вышеуказанное решение Луцкого городского совета противоправным, истец указывает, что она фактически не была восстановлена в работе, что нарушает ее конституционное право на труд и принцип обязательности судебных решений", - указано в материалах суда.

Верховный Суд согласился с этой позицией, и отметил, что установленный законом порядок восстановления работника на рабочем месте ответчиком соблюден не был, поскольку трудовая книжка Вусенко на момент судебного разбирательства не содержала соответствующих записей о восстановлении ее в должности и она фактически не была допущен к выполнению своих должностных обязанностей.

Таким образом, Верховный суд отклонил кассационные жалобы Луцкого горсовета и оставил в силе решение о восстановлении Вусенко в должности. Решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Юлия Вусенко. Фото: Волинські Новини

Напомним, в 2016 году в декларации Юлии Вусенко обнаружили почти миллион гривен и $100 тыс наличных.

Также мы писали, что занимавший должность городского головы Луцка Николай Романюк 3 февраля 2017 года умер в больнице.