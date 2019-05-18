Президент Петр Порошенко, который советовал новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому идти его путем, дал еще шесть советов относительно внешней политики своему преемнику. Об этом он сказал в ходе празднования Дня Европы в Киеве, сообщают "Украинские новости".

"Что бы я хотел сказать тем, кто уже послезавтра будет воплощать в жизнь государственную стратегию, осуществлять внешнюю политику. Во-первых, берегите доверие и солидарность Европейского союза и Украины", - заявил Порошенко.

Во-вторых, он советует Зеленскому укреплять международную коалицию в поддержку Украины, в-третьих - усиливать санкционное давление на Россию, в-четвертых - продолжать эффективно воплощать Соглашение об ассоциации с ЕС. В-пятых, Порошенко призывает усиливать секторальное сотрудничество с Евросоюзом в таможенном, цифровом, энергетическом и шенгенском секторах.

Последний совет касается того, что новый президент должен обеспечить подачу Украиной в 2023 году заявки на членство в ЕС.

Ранее стало известно, кто из чиновников уволился перед инаугурацией Зеленского.

Напомним, социологическая группа "Рейтинг" 16 мая обнародовала результаты соцопросов среди украинцев, которые показывают, что от Владимира Зеленского ждут решение вопроса по Донбассу (предоставление автономии "ЛДНР"). Украинцы в своих ответах показали, что хорошо относятся к России и считают, что Зеленский должен вести прямые переговоры не только с Путиным, но и с представителями неподконтрольных территорий.