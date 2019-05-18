Сегодня, 18 мая, состоится финал "Евровидения" в Тель-Авиве. Среди фаворитов песенного конкурса букмекеры назвали Австралию.

Действительно, выступление автралийской конкурсантки Кейт Миллер-Хайдке стало одним из самых ярких и может гарантировать участнице победу. "Страна" выяснила, что будет, в случае победы участницы в европейском конкурсе и значит ли это, что Евровидение-2020 может пройти в Канберре, Сиднее или Мельбурне?

По данным radiotimes, если Австралия выиграет Евровидение, конкурс в 2020 году не будет проходить в Австралии. Есть шанс, что Евровидение-2020 может быть проведено в Британии или Германии. Это избавит всех участников от необходимости лететь в южное полушарие для соревнований, не говоря уже о трудностях, с которыми столкнутся европейские зрители.

Вместо этого Австралия должна назначить европейского соведущего, который организует соревнования от их имени:

"Считатися, что Германия является первым выбором для совместного размещения с Австралией. Но если Германия пойдет на спад, то есть мнение, что предложение перейдет к Соединенному Королевству и Би-би-си. Получается, если Австралия выиграет, есть шанс, что Евровидение может быть проведено в Лондоне", - пишет издание.

Почему Австралия вообще участвует в Евровидении?

Австралия впервые приняла участие в песенном конкурсе в 2015 году. Такое решение озвучили организаторы мероприятия 10 февраля 2015 года по двум причинам: "Евровидение" пользуется большой популярностью у австралийской аудитории; в 2015 году "Евровидение" отмечало 60-летие и по случаю круглой даты было решено пригласить на юбилей далёкую Австралию. В 2015 году Австралию на конкурсе представлял певец Гай Себастиан, который прошел напрямую в финал без участия в предварительных этапах соревнования.

После дебюта Австралии стране предложили участвовать в конкурсе на ежегодной основе до 2023 года (когда приглашение смогут продлить). Однако в этом есть одна загвоздка: Австралия должна бороться за свое место в финале, соревнуясь в полуфинале. К счастью, это не стало для участников проблемой: Австралия проходила квалификацию каждый год, в том числе в 2019 году, когда Кейт Миллер-Хайдке поразила зрителей в первом полуфинале.

Как и Австралия, технически Израиль не находится на европейском континенте. Как и Азербайджан. Это говорит только о том, что "Евровидение" давно перешло из плоскости так называемого "географического конкурса". Конкурс организован Европейским вещательным союзом (EBU), который состоит из 73 станций-участников из более чем 56 стран. В число членов входят британская BBC и RTE в Ирландии, но есть также вещатели из Австралии, Бразилии, Канады, Казахстана, Японии, США и даже Сирии. Теоретически, любая из этих стран может подать заявку на участие в Евровидении. Даже Ватикан технически мог бы получить место в Евровидении.

"Космический" номер Австралии стал одним из самых ярких в истории "Евровидения"

Красивый и необычный номер Кейт Миллер-Хайдке, который она представила на сцене Тель-Авива, стал одним из самых ярких за всю историю существования конкурса. Певица исполняет песню Zero Gravity ("Невесомость") на едва незаметной платформе. На декорациях зритель видит картинки постоянно меняющегося неба, которые создают иллюзию, будто артистка и выступающие с ней танцовщицы действительно парят в невесомости или путешествуют по космосу.

Неудивительно, что именно выступление австралийской оперной дивы Миллер-Хайдке вызвало наиболее сильный отклик в соцсетях. "Почему Австралия вообще участвует в Евровидении?", — шутит один из пользователей в Twitter.

"Если Австралия не победит в этом конкурсе, тогда я даже не знаю... Это шедевр", - отмечает другой пользователь.

Напомним, что Google составил свой рейтинг лидеров Евровидения, в котором лидирует участник из Франции Билал Хассани. В интернете этого певца ищут чаще всего.

Как сообщала "Страна", финальное шоу Евровидения-2019 стартует сегодня в 22:00 по киевскому времени. В нем примут участие 26 конкурсантов. Прямую трансляцию покажут на двух телеканалах – "СТБ" и "UA:Перший".