Движение поездов по Крымскому мосту откроют досрочно, раньше запланированных сроков - в августе-сентябре 2019 года. Об этом сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих, передают "РИА Новости".

"Что касается конкретных сроков, мы доберемся до объекта (Крымский мост - прим. ред) и более конкретно рассмотрим детали, связанные со строительством, и можно будет подумать, чтобы озвучить, насколько раньше мы можем закончить работу", - отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что железнодорожная часть Крымского моста будет достроена с опережением графика. В марте сообщалось, что строители соединили ее пролеты над Керченским проливом. Напомним, что мост через Керченский пролив длиной 19 километров соединил полуостров Крым и Краснодарский край и стал самым протяженным в РФ. Он строится за счет средств федерального бюджета. Общая стоимость проекта составляет почти 228 миллиардов рублей.

Как сообщала "Страна", автомобильная часть моста была открыта 15 мая 2018 года, на следующий день было запущено движение легковых автомобилей и автобусов. Согласно первоначальным планам, железнодорожное сообщение между полуостровом и материком должно открыться в декабре 2019 года.

Ранее в Киеве признали, что украинские компании помогали строить Крымский мост.