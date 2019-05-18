В субботу, 18 мая, в Киеве, а также других городах Украины и мира активисты приняли участие в масштабной акции "Кто заказал Катю Гандзюк?". Об этом сообщается на одноименной странице в Facebook.

"18 мая в акции приняли участие активисты и неравнодушные граждане в более чем 50 городах Украины и мира. Люди вышли на протесты против преследований активистов и с требованием наказать исполнителей и заказчиков нападений и убийств", - сказано в сообщении.

Как пишет "Гордон", в Киеве акция проходила на Банковой. На ней присутствовал отец убитой Екатерины Гандзюк Виктор. Он заявил, что руководство страны покрывает убийц его дочери, а также потребовал от Зеленского определиться с позицией по поводу преступления.

"Высшее руководство страны замалчивает, покрывает убийц. Сотни чиновников низшего ранга в сговоре с ними. Врал мне господин Порошенко, отбывающий последние дни в своем офисе. Он обещал мне, что дело будет доведено до конца. Врал Луценко, врали министр внутренних дел [Арсен Аваков] и его помощники... Послезавтра инаугурация. Хочется спросить президента: вы на нашей стороне? Вы готовы бороться с тысячами продажных чиновников или станете на их сторону? Скоро вам придется ответить на вопрос, вы с нами или против нас", – сказал Виктор Гандзюк.

Скриншот, фото: Faebook/ Хто замовив Катю Гандзюк?

Акция в Киеве. Видео: Facebook/ Masi Nayyem

Напомним, после акции "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Киеве радикалы разрушили забор на аллее Героев Небесной Сотни. Они заявили, что сооружение мешает расследованию расстрела Небесной Сотни.

Отметим, 31 июля 2018 года советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк возле подъезда ее дома облили серной кислотой. В начале ноября на 34-м году жизни пострадавшая умерла. 8 мая ГПУ направила в суд обвинительный акт относительно пятерых подозреваемых в причинении тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк. Дело об убийстве активистки Екатерины Гандзюк начнут рассматривать в Херсонском городском суде 27 мая в 11:00.