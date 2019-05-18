Сегодня, 18 мая, перед стартом финала Евровидения-2019 букмекеры обновили ставки на победителя песенного конкурса. Шансы певца Дункана Лоуренса из Голландии выросли с 43% до 46%. Такие данные приводит Eurovisionworld.

Ближайшая преследовательница Лоуренса, певица из Австралии Кейт Миллер-Хайдке, по мнению букмекеров, набирает 11% вероятности победить. Также конкурсант от Швейцария Лука Хенни набирает 9%.

Все остальные конкурсанты получили от букмекеров меньшее количество процентов на победу, а девять участников не набрали и 1%. Таким образом, шансы Лоуренса почти сравнялись с суммарными шансами всех остальных участников вместе взятых.

Фото: eurovisionworld.com

В таблице букмекеров речь идет о голосовании зрителей, а это только половина итоговой оценки. Еще половину определяют национальные жюри. Таким образом, интрига все же сохраняется.

Выступление Дункана Лоуренса из Нидерландов в полуфинале. Видео: Eurovision Song Contest/YouTube

Выступление представительницы Австралии Кейт Миллер-Хайдке в полуфинале. Видео: Eurovision Song Contest/YouTube

По данным radiotimes, если Австралия выиграет Евровидение, конкурс в 2020 году не будет проходить в Австралии. Есть шанс, что Евровидение-2020 может быть проведено в Лондоне или Германии. Это избавит всех участников от необходимости лететь в южное полушарие для соревнований, не говоря уже о трудностях, с которыми столкнутся европейские зрители. Вместо этого Австралия должна назначить европейского соведущего, который организует соревнования от их имени.

Напомним, что Google составил свой рейтинг лидеров Евровидения, в котором лидирует участник из Франции Билал Хассани. В интернете этого певца ищут чаще всего.

Как сообщала "Страна", финальное шоу Евровидения-2019 стартует сегодня в 22:00 по киевскому времени. В нем примут участие 26 конкурсантов. Прямую трансляцию покажут на двух телеканалах – "СТБ" и "UA:Перший".