В субботу, 18 мая, в центре Киева радикалы разрушили забор, установленный на аллее Героев Небесной Сотни. Об этом пишет LIGA.net.

Отметим, что утром 18 мая на улице Банковой в Киеве, как и в других городах Украины, проходила акция "Кто заказал Катю Гандзюк?". В ней принимали участники активисты и, в том числе, представители праворадикалов. Очевидно, по завершению акции некоторые из ее участников спустились к Майдану Независимости и по пути разрушили забор, установленный на аллее Небесной Сотни.

О том, что активисты рушат забор в Telegram-канале написали представители организации "С14", также журналисты сообщают, что на некоторых участниках сноса были футболки НацКорпуса и движения ГоNор. По словам радикалов, брусчатку в начале Институтской начали разбирать до того, как на этом месте были проведены следственные эксперименты, чтобы ликвидировать помехи расследованию расстрела Небесной Сотни, забор был разрушен. Сообщается также, что участники погрома жгли фаеры. Кроме того, на место прибыли правоохранители, но к приезду полицейских почти все ограждение было уничтожено.

Адвокат семей членов Небесной Сотни Евгения Закревская утверждает, что уничтожение забора - "спонтанная акция", которая никак не связана с акцией "Кто заказал Катю Гандзюк?", которая состоялась незадолго до этого.

Скриншот: t.me/sich_news

Видео: YouTube/ The Insider Ukraine

Фото: news.liga.net

Напомним, забор на аллее Небесной Сотни в центре Киева появился 21 января 2019 года. Он протянулся от Майдана Независимости и почти до верхнего выхода из метро "Крещатик". При этом необходимость ограждения объяснялась началом подготовительных работ к строительству Мемориального комплекса Революции Достоинства.

Впрочем, представитель семей Героев Небесной Сотни Евгения Закревская еще тогда объявила, что забор мешает проведению следственных экспериментов по делу о расстреле Небесной Сотни. Изменение ландшафта местности до конца следственных действий запрещено, а установление забора является изменением ландшафта. Директор музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло заявил, что установка забора была согласована с Генпрокуратурой, однако в ГПУ заявили, что разрешения не давали.

Более того, "Страна" рассказывала о том, как Генеральная прокуратура запретила строительство "Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея "Революции достоинства" на ул. Институтской в Киеве еще летом 2018 года. Впрочем запрет пообещали снять через несколько месяцев - после проведения следственных экспериментов.

Осенью стало известно, что следственные действия так и не завершены. В ГПУ пожаловались на КГГА, которая не перенесла временный Мемориал, расположенный на аллее Героев Небесной сотни в Киеве. В КГГА ответили, что Мемориал - не их компетенция, а после этого семьи героев Небесной сотни согласились перенести его для проведения экспертиз.