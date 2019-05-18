После проливного дождя Кропивницкий затопило по колено. Фото
В субботу, 18 мая, в Кропивницком после сильного дождя подтопило улицы Смоленчука, Островского и Вокзальную, а также жилые дома по улице Шевченко и улице Героев Украины. Об этом сообщает региональное управление ГосЧС.
Отмечается, что сегодня ночью в Кировоградской области наблюдались сложные погодные условия: гроза, град, значительный дождь, порывы ветра 15-20 м/с. "С целью ликвидации последствий ухудшения погодных условий подразделения управления ГосЧС Украины в Кировоградской области 18 мая привлекались три раза для изъятия автомобилей с осложненных участков дорог в городе Кропивницкий: у моста через реку Ингул (ул. Смоленчука), ул. Островского и ул. Вокзальной", – говорится в сообщении.
Всего спасатели изъяли пять единиц техники, и провели расчистку ливневых систем для уменьшения уровня дождевых вод. Кроме того, сотрудники ГосЧС оказали помощь по откачке воды из помещения общежития по ул. Шевченко и ликвидировали пожар электрощитовой (из-за попадания дождевых вод в электросети) в девятиэтажном жилом доме по ул. Героев Украины.
Всего от ГосЧС привлекалось семь единиц техники и 26 человек личного состава.
Фото: kr.dsns.gov.ua
Как сообщала "Страна", в Ровенской области от внезапного наводнения утонули куры и собаки.
Ранее синоптик назвала области, которые сегодня зальет грозовыми ливнями. Также стало известно, что в части Украины 18 мая спасатели объявили желтый уровень опасности, ожидаюся шквальный ветер и грозы.