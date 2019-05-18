Малиновский районный суд Одессы приговорил рецидивиста, который убил и расчленил сотрудницу Одесского следственного изолятора, к пожизненному лишению свободы. Об этом говорится на сайте суда.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.3 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство). Отмечается, что обвиняемый свою вину не признал. "При определении вида и меры наказания обвиняемому, судом учтена степень тяжести совершенного преступления, личность виновного, его возраст и социальное положение, характер, мотив и обстоятельства совершенного преступления, а также обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание", - сказано в сообщении.

Дело рассматривалось коллегиально в составе двух судей и трех присяжных. В настоящее время приговор не вступил в законную силу.

Напомним, 17 августа 2017 года обвиняемый – 39-летний мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности по статье "разбой" и "умышленное убийство", находясь в хозяйственном помещении Одесского следственного изолятора, нанес три смертельных удара ножом сотруднице указанного СИЗО Алене Порошенко. Затем он расчленил ее тело, спрятал в баке для мусора и выкатил его к административной территории учреждения.

Как сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области, части тела женщины обнаружили другие сотрудники учреждения. Позже прибывшая на место следственно-оперативная группа нашла другие части тела и вещи пропавшей в мусорном контейнере.

Позже сокамерники рассказали, каким был убийца инспектора одесского СИЗО. "Бывает, что обращаешься к нему, - "Оставьте меня". Повернется к стене, голову укроет, начнет плакать там, еще что-то. А так, он практически сам по себе. Даже думать никто не мог, что он может что-то сделать", - рассказали они.