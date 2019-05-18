Вечером в пятницу, 17 мая, в районе станции метро "Крещатик" в Киеве водитель мотоцикла избил прохожего, который сделал ему замечание за езду по тротуару. Об этом "Стране" стало известно из собственных источников в МВД.

Так, 27-летний парень ждал свою девушку в пешеходной зоне возле станции метро. В это время на тротуаре появился байкер на спортивном мотоцикле красного цвета и, со слов пешехода, едва не сбил его. Парень сделал лихачу замечание. В этот момент мотоциклист притормозил, но не для того чтобы извиниться.

Молодчик в мотошлеме, закрывающем лицо, слез с транспортного средства и без разговоров избил пешехода, после чего уехал с места происшествия. Потерпевший смог разглядеть номер обидчика с киевской регистрацией: АА0083АЕ. По данным из открытых источников, этот мотоцикл "Honda" несколько раз перепродавался и сейчас зарегистрирован на некоего киевлянина, прописанного в Днепровском районе столицы.

По факту случившегося потерпевший обратился в полицию. Правоохранители начали расследование по ч.1 ст.125 УК Украины: "Нанесение легких телесных повреждений". Максимальное наказание за это правонарушение - исправительные работы до 1 года. Личность задиристого мотоциклиста устанавливается.

Скриншот: autopoisk.net

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