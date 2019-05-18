Из-за инаугурации Зеленского перекроют весь центр Киева. Карта
Из-за инаугурации Владимира Зеленского, назначенной на 20 мая, в Киеве 19-20 числа будут перекрыты некоторые дороги. Об этом сообщает пресс-служба Полиции Киева.
Ограничения движения транспорта вводятся в связи с прибытием на инаугурацию многочисленных международных делегаций и гостей. Уточняется, что 19 мая с 07:00 и до окончания мероприятий будет перекрыта улица Липская на промежутке от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской.
20 мая с 06:00 и до завершения мероприятий ограничат движение транспорта на:
- проспекте Бажана — от Харьковской площади до Южного путепровода;
- Надднепрянском шоссе — от Южного путепровода до моста Патона;
- Набережном шоссе — от моста Патона до Днепровского спуска;
- Днепровском спуске — от Набережного шоссе до Парковой дороги;
- аллее Героев Крут — от площади Андрея Первозванного до площади Славы;
- улице Ивана Мазепы — от площади Славы до метро Арсенальная;
- улице Михаила Грушевского — от улицы Московской до Петровской аллеи;
- Парковой дороге — от улицы Михаила Грушевского до аллеи героев Крут;
- улице Шелковичной — от улицы Михаила Грушевского до улицы Бассейной;
- улице Круглоуниверситетской — от Бессарабской площади до улицы Лютеранской;
- улице Лютеранской — от улицы Шелковичной до улицы Крещатик;
- улице Городецкого — от улицы Крещатик до улицы Ольгинской;
- улице Ольгинской — от площади Ивана Франко до улицы Институтской;
- улице Институтской — от улицы Крещатик до Крепостного переулка;
- Крепостном переулке — от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской;
- улице Липской — от улицы Михаила Грушевского до улицы Пилипа Орлика;
- улице Садовой — от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской;
- улице Пилипа Орлика — от улицы Шелковичной до улицы Академика Богомольца;
- улице Академика Богомольца — от улицы Филиппа Орлика до улицы Шелковичной.
Карта: kyiv.npu.gov.ua
Напомним, что после назначения Радой даты инаугурации Владимира Зеленского у него в команде заявили, что парламент создал огромный дискомфорт для жителей Киева, назначив инаугурацию не в выходной день, а на первый день рабочей недели. Ранее свои требования назначить церемонию на 19 мая в команде Зеленского поясняли, в том числе, нежеланием перекрывать дороги в рабочий день.
Также мы писали, что Зеленский собирался прийти на инаугурацию пешком. Также новоизбранный президент на своей странице в Facebook пригласил украинцев прийти утром 20 мая в Мариинский парк в центре Киева, откуда он направится на инаугурацию в расположенную рядом Верховную Раду. Он также сообщил, что в Мариинском парке будут установлены большие экраны, на которых будет транслироваться процедура инаугурации.