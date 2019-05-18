Из-за инаугурации Владимира Зеленского, назначенной на 20 мая, в Киеве 19-20 числа будут перекрыты некоторые дороги. Об этом сообщает пресс-служба Полиции Киева.

Ограничения движения транспорта вводятся в связи с прибытием на инаугурацию многочисленных международных делегаций и гостей. Уточняется, что 19 мая с 07:00 и до окончания мероприятий будет перекрыта улица Липская на промежутке от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской.

20 мая с 06:00 и до завершения мероприятий ограничат движение транспорта на:

проспекте Бажана — от Харьковской площади до Южного путепровода;

Надднепрянском шоссе — от Южного путепровода до моста Патона;

Набережном шоссе — от моста Патона до Днепровского спуска;

Днепровском спуске — от Набережного шоссе до Парковой дороги;

аллее Героев Крут — от площади Андрея Первозванного до площади Славы;

улице Ивана Мазепы — от площади Славы до метро Арсенальная;

улице Михаила Грушевского — от улицы Московской до Петровской аллеи;

Парковой дороге — от улицы Михаила Грушевского до аллеи героев Крут;

улице Шелковичной — от улицы Михаила Грушевского до улицы Бассейной;

улице Круглоуниверситетской — от Бессарабской площади до улицы Лютеранской;

улице Лютеранской — от улицы Шелковичной до улицы Крещатик;

улице Городецкого — от улицы Крещатик до улицы Ольгинской;

улице Ольгинской — от площади Ивана Франко до улицы Институтской;

улице Институтской — от улицы Крещатик до Крепостного переулка;

Крепостном переулке — от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской;

улице Липской — от улицы Михаила Грушевского до улицы Пилипа Орлика;

улице Садовой — от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской;

улице Пилипа Орлика — от улицы Шелковичной до улицы Академика Богомольца;

улице Академика Богомольца — от улицы Филиппа Орлика до улицы Шелковичной.

Карта: kyiv.npu.gov.ua

Напомним, что после назначения Радой даты инаугурации Владимира Зеленского у него в команде заявили, что парламент создал огромный дискомфорт для жителей Киева, назначив инаугурацию не в выходной день, а на первый день рабочей недели. Ранее свои требования назначить церемонию на 19 мая в команде Зеленского поясняли, в том числе, нежеланием перекрывать дороги в рабочий день.

Также мы писали, что Зеленский собирался прийти на инаугурацию пешком. Также новоизбранный президент на своей странице в Facebook пригласил украинцев прийти утром 20 мая в Мариинский парк в центре Киева, откуда он направится на инаугурацию в расположенную рядом Верховную Раду. Он также сообщил, что в Мариинском парке будут установлены большие экраны, на которых будет транслироваться процедура инаугурации.