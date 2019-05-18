В субботу, 18 мая, вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе объявит об отставке после скандала, связанного с сотрудничеством с россиянкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Австрийское агентство печати.

Отмечается, что в настоящий момент правительство Австрии рассматривает два варианта действий: назначить выборы в Национальный совет или продолжить работу с новым вице-канцлером Норбертом Хофером.

По данным агентства Reuters, канцлер страны Себастьян Курц исключил возможность продолжения работы с политиком. Отметим, о сделке Штрахе сообщила газета Süddeutsche Zeitung. Издание опубликовало видео, на котором политик и его помощник Йоханн Гуденус якобы встречаются с племянницей российского олигарха на Ибице. По данным СМИ, они договорились о сделке за несколько месяцев до выборов в 2017 году.

Предполагается, что женщина должна была помочь Штрахе победить на выборах. В обмен на это политик пообещал передать ей часть госзаказов в области строительства.

Ранее Курц рассказал о дружеском телефонном разговоре с Зеленским. Напомним, власти Австрии заявили о поддержке Северного потока-2.