Внефракционный нардеп-мажоритарщик Сергей Мищенко заявил, что в доме его родителей отравили собаку. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам нардепа, собаку Акиту отравили в доме его родителей, где он с детьми проводит выходные. Неизвестные перебросили через забор яд - токсичный препарат от туберкулеза.

"Тревожная кнопка для вызова полиции оказалась деактивирована, пульт полиции не отвечал. Я, как следователь прокуратуры, расследовал сотни таких дел. И знаю, что следует за убийством собаки: разбой и покушение на убийство", - написал Мищенко.

Также, по его мнению, злоумышленники могли планировать подбросить ему деньги и ценности, чтобы устроить провокацию, в ходе которой правоохранители зафиксировали бы их.

"Так начинается для меня эта избирательная кампания. Очередные угрозы, очередные попытки давления. Но не дождетесь, ибо мы это уже проходили при Януковиче и Яценюке", - написал Мищенко.

Отметим, что Сергей Мищенко с 27 ноября 2014 - народный депутат Украины VIII созыва от избирательного округа №98 Киевской области; самовыдвиженец; член Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия. Он был депутатом V - VII созывов. В 2016-м вошел во фракцию Блок Петра Порошенко, откуда вышел в том же году. До карьеры нардепа Мищенко работал в прокуратуре, занимал должности прокурора Киевской области, заместителя прокурора Киева, помощника генпрокурора.

Скриншот, фото: Facebook/ Сергій Міщенко

Напомним, в Украине начался дипломатический скандал из-за нападения на белорусский завод.

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