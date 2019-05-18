Россия просит созвать заседание Совета безопасности ООН в связи с принятием Верховной Радой Украины закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Об этом сообщил спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко на своей странице в Facebook.

"Сегодня стало известно, что делегация Российской Федерации обратилась к председателю Совета безопасности ООН с просьбой созвать заседание в связи с принятием Верховной Радой Украины закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Заседание может состояться в следующий понедельник", - написал Николенко.

Он подчеркивает, что функционирование украинского языка в Украине никоим образом не угрожает международному миру и безопасности, поддержание которых является задачей Совбеза ООН, поэтому "комментировать по сути это абсурдное обращение, которое удивило не только Украины, нет смысла". "Этот закон – наш внутренний вопрос, который в Кремле пытаются политизировать", - указывает Николенко.

Он расценивает такие действия России как попытку маргинализировать ключевую мировую площадку в политике безопасности, "превратить ее в некое вечернее шоу в стиле первого российского канала пропаганды". "Решение о дате и времени проведения заседания должен одобрить голова. В мае это – Индонезия", - добавил Николенко.

Фото: facebook.com/oleg.nikolenko.50

Как сообщалось, 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о языке. Поправки к документу парламентарии рассматривали на пленарных заседаниях почти два месяца - с 28 февраля. 15 мая президент Украины Петр Порошенко подписал языковой закон, отметив его исключительную сбалансированность.

Напомним, в МИД Венгрии надеются, что избранный президент Украины Владимир Зеленский правильно отреагирует на закон о тотальной украинизации.

Как сообщала "Страна", лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко заявил, что оспорит закон о тотальной украинизации в Конституционном суде. Он отметил, что законом о тотальной украинизации режим Порошенко попытался сделать невозможным использование родного языка русскоязычными гражданами Украины и представителями других национальных общин.