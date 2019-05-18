Канцлер Австрии Себастиан Курц больше не собирается сотрудничать со своим вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе, который попал в связанный с Россией политический скандал. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на немецкие СМИ.

Пока не ясно, приведет ли эта ситуация лишь к отставке Штрахе или же к распаду правящей коалиции. Издание Spiegel сообщает, что Штрахе подозревают в том, что он в 2017 году на Ибице контактировал с российским предпринимателем Аленой Макаровой и обсуждал с ней возможности помощи с ее стороны на парламентских выборах в обмен на выгодный контракт.

В частности, по данным издания, россиянке за ее финансовую помощь на выборах предлагались выгодные условия для приобретения одного из влиятельных австрийских изданий - Kronen Zeitung. Информация стала достоянием гласности после того, как частично видеозапись с беседой была обнародована Spiegel. Кто является автором видео, не сообщается. В момент встречи австриец, который является лидером Австрийской партии свободы (АПС), еще не был вице-канцлером. Встреча была организована, предположительно, одним из помощников Штрахе, владеющим русским языком.

На записи видно, что все участники встречи находились в состоянии довольно сильного алкогольного опьянения. По данным СМИ, прокуратура намерена проверить информацию, получив у Spiegel всю видеозапись.

Ранее Курц рассказал о дружеском телефонном разговоре с Зеленским.

Напомним, власти Австрии заявили о поддержке Северного потока-2. Также мы писали о том, как канцлер Австрии Курц поздравил Зеленского с победой на выборах.