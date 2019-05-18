В США могут отменить ежегодный розыгрыш грин-карт, победители которого получают вид на жительство в стране. Об этом сообщает "Голос Америки".

Так, президент США Дональд Трамп заявил, что лотерея грин-карт, которая позволяет иммигрантам выиграть визу, противоречит американским ценностям. Он добавил, что вид на жительство должны получать образованные и высококвалифицированные специалисты.

"Случайный выбор противоречит американским ценностям и блокирует многих квалифицированных потенциальных иммигрантов со всего мира, которые могут многое привнести", - сказал Дональд Трамп.

Кроме того, планируется усложнить процесс получения крин-карт родственниками иммигрантов, получивших гражданство США. Сейчас их выдают подавляющему большинству из них. Также план Трампа предусматривает введение иммиграционной системы баллов.

Уточняется, что количество ежегодно выдающихся грин-карт уменьшать не намерены. Однако будут увеличены квоты для профессионалов высокой квалификации, студентов с выдающимися достижениями и лиц с высшим образованием. Кроме этого, во внимание будут брать возраст претендентов, знание английского языка и наличие у них предложений работы в США.

Чтобы изменения, предложенные Трампом были приняты, их должен одобрить Конгресс США.

Напомним, президент США Дональд Трамп давно заявлял о намерении отменить лотерею грин-карт, он сообщал о планах перестать раздавать их еще в 2017 году, после теракта в Нью-Йорке.

Из года в год Госдепартамент США исключает из списка страны, которые могут участвовать. Так происходит, когда число мигрантов из данного государства в Штаты на последние пять лет превышает 50 тысяч человек. Украина пока не превысила такой порог. В 2019 году речь шла о том, что розыгрыш виз может быть последним. А сайт, на котором были обнародованы результаты, не работал долгое время после их оглашения. Также украинцы сообщали о большом проценте отказов. Это свидетельствует о небывалом количестве отправивших заявки.

"Страна" подробно описывала, как заполнить анкету на получение грин-карты и дадут ли визу в случае проигрыша.