Накануне финала международного песенного конкурса "Евровидение-2019", который пройдет сегодня в израильском Тель-Авиве, российский исполнитель Сергей Лазарев рассказал о сложностях выступления конкурсантов в этом году. Об этом сообщает ВВС.

По словам Лазарева, у участников из-за условий буквально "умирает голос". Все дело в том, что на конкурсной площадке работают мощные кондиционеры, которые, по его мнению, и стали причиной его проблем с шеей и связками накануне выступления. На условия он пожаловался во время ночной пресс-конференции после полуфинала.

"Все здесь умирают, очень холодно, голос умирает", - заявил Лазарев и озвучил просьбу облегчить условия пребывания на сцене и репетиционных площадках.

Напомним, в финале песенного конкурса выступит американская певица Мадонна. Звезда популярной эстрады уже прилетела в Израиль и даже показала фрагмент репетиции.

Ранее сообщалось, что Сердючка в Тель-Авиве показала, как пьет с мамой шампанское.