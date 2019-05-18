Место досрочно отозванного американского посла в Украине Мари Йованович может занять Уильям Тейлор. Об этом со ссылкой на собственные источники в Вашингтоне пишет Zn.ua.

Уильям Тейлор в 2006–2009 годах уже занимал должность посла США в Киеве. По данным издания, Госдеп уже предложил ему стать временным поверенным в Украине. Ориентировочно он должен занять должность на год, впрочем, не исключено, что он задержится на ней и до выборов президента США в 2020 году.

Отмечается, что Уильям Тейлор знаком с ситуацией в Украине, в курсе ситуации на Донбассе и разбирается в экономических вопросах.

Уильям Тейлор. Фото: Апостроф

Напомним, посол США в Украине Мари Йованович покидает должность 20 мая, а ее преемник пока не назначен и не номинирован.

Адвокат Дональда Трампа Рудольфа Джулиани в интервью журналисту Дмитрию Анопченко заявил, что поддерживает увольнение посла США в Украине Мари Йованович, так как она предоставляла недостоверную информацию украинским властям и была на стороне демократов.