В Украине 18 мая грозовые ливни пройдут на западе, сильный ливень с градом ожидается также в Винницкой, Кропивницкой и Черкасской областях. На остальной территории - солнце. В воскресенье прогнозируют аналогичную синоптическую ситуацию. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Telegram.

В воскресенье 19 мая грозовые дожди наиболее вероятны в западной части Украины, вместе с грозами возможны шквалистое усиление ветра и град. На остальной территории - преимущественно сухо, солнечно. Температура воздуха завтра днем ​​составит +21...+28 градусов, на юге и востоке +26...+32 градуса.

В Крыму завтра вероятность кратковременного дождя с грозой. Ветер восточный, порывистый. Температура воздуха +25...+28 градусов, во время дождя возможно снижение температуры до +20 градусов. В Киеве 19-го мая будет без осадков, температура воздуха +25...+27 градусов.

Как сообщала "Страна", 17 мая в Украине будет тепло, но на западе страны ждут дождей и наводнений.

В части Украины спасатели объявили желтый уровень опасности: ожидаюся шквальный ветер и грозы.

Напомним, в Киеве можно будет забыть о зонтах и теплой одежде - в столицу пришло настоящее летнее тепло. Столбик термометра поднимется до +26 градусов. Ночью температура воздуха опустится до +14…+16 °C.