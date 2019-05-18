В первые 100 дней после вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины его команда намерена провести аудит государства. Это необходимо, чтобы определить, в каком состоянии находится инфраструктура страны, каковы ее человеческие и финансовые ресурсы.

Об этом сообщил идеолог команды Зеленского Руслан Стефанчук заявил в эфире программы "Голос народа" на телеканале "112 Украина", запись которой опубликована в YouTube.

"Блестяще вопрос (о переписи населения - Прим. ред.) И он у нас стоит одним из первых. Потому что мы начали с того, что на сегодня никто не понимает, что в государстве, и кто в государстве. Для того чтобы делать какие-либо преобразования, мы должны знать человеческий, финансовый и временной ресурс... То, чем мы займемся в первые 100 дней, - это объявление аудита государства, мы должны понять, в каком состоянии сегодня переходит государство", - сказал Стефанчук.

Он добавил, что к проведению аудита будут привлечены и украинские институты, на которых возложена эта обязанность законом, и международные институты. В свою очередь, от результатов переписи населения зависит и количество депутатов в Верховной Раде, социальные программы и прочее.

"Это же не нормально, что мы даже не знаем не только сколько людей, а сколько людей имеют какой-то правовой статус, потому что если вы заглянете в любую областную администрацию, вы увидите, что там половина людей, которые имеют инвалидность второй группы, чернобыльцы, так далее - люди, которые никогда там не были", - сказал Стефанчук.

Руслан Стефанчук о переписи населения - с 25:06. Видео: YouTube/ 112 Украина

Напомним, в Госстате Украины подтвердили сроки и места проведения пробной переписи населения. А сама общегосударственная перепись населения в Украине предварительно назначена на 2020 год.

Также мы писали, что в команде Зеленского предлагают прямую демократию, референдумы и народное вето.