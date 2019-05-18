Сегодня, 18 мая, в 75-ю годовщину начала депортации крымских татар новоизбранный президент Владимир Зеленский опубликовал обращение с обещанием - освободить родину крымских татар от оккупации, несмотря на заявления нардепа Мустафы Джемилева об оппозиции татар к Зеленскому. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Этот день напоминает нам, что можно уничтожить людей, но дух целого народа - никогда. Крымские татары вернулись на историческую родину. И сейчас они снова стали жертвами репрессий - как и те, кто остался преданным Украины в оккупированном Крыму. Наша поддержка, наши усилия, наши мысли с ними каждый день. Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации. И каким бы долгим ни был путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе с кырымлы. Мы сделаем это вместе. Не забывайте, что даже самая темная ночь заканчивается рассветом!", - написал он.

Фото: facebook.com/zelenskiy95

Как сообщала "Страна", парламент Латвии признал геноцидом депортацию крымских татар в 1944 году.

Напомним, Зеленский обсудил возвращение Донбасса с шейхом и муфтиями.

Ранее "Страна" также сообщала, как 65 лет назад Хрущев подарил Украине Крым за 15 минут в обеденный перерыв.