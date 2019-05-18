Суд досрочно снял судимость с экс-нардепа Виктора Лозинского, осужденного за причастность к убийству жителя Кировоградской области Валерия Олийныка. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на материалы суда.

Напомним, экс-депутат обратился в суд с заявлением, в котором он просит снять с него судимость по приговору Днепровского районного суда Киева от 20 апреля 2011 года, измененного определением Апелляционного суда Киева от 26 март 2012 года и постановлением Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел от 1 марта 2013 года.

Лозинский отметил, что хоть действующим законодательством и запрещается досрочное снятие судимости с осужденных за тяжкие преступления, но он не может подпадать под эту норму, так как она не имеет обратного действия во времени и была принята позже, чем он получил приговор суда. Прокурор в судебном заседании возражал относительно удовлетворения ходатайства о снятии судимости, ссылался на необоснованность ходатайства и отсутствие оснований, обуславливающих досрочное снятие судимости.

Суд стал на сторону экс-депутата, отметив, что с момента его освобождения из колонии прошло около 3 лет, то есть согласно норм ранее действовавшего законодательства, он отбыл более половины из необходимого срока (6 лет) для рассмотрения вопроса о снятии судимости. Суд принял во внимание и то, что Лозинский после освобождения с апреля 2016 года занимается созданием новых предприятий в сфере сельского хозяйства.

"Согласно характеристики Голованевского поселкового совета Кировоградской области от 15.03.2019 года Лозинский с 07.04.2016 года зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны, им была создана агрофирма "Отечество-Агро", также он является основателем и владельцем еще нескольких предприятий на территории Голованевского района. За это время неоднократно предоставлял волонтерскую помощь бойцам и зоне АТО, за что имеет многочисленные благодарности от благотворительных фондов, Национального союза ветеранов и участников боевых действий в зоне АТО, военного комиссара Волновахского районного военкомата", - сказано в материалах суда.

Виктор Лозинский

Также подчеркивается, что экс-депутат неоднократно оказывал благотворительную помощь образовательным, спортивным и детским учреждениям, религиозным общинам, семьям погибшим в зоне АТО и в войне в Афганистане, активно участвует в работе ветеранских организаций района, постоянно предоставляя им материальную поддержку. Такие обстоятельства, по мнению суда, дают основания считать, что осужденный после отбытия наказания в виде лишения свободы своим примерным поведением и добросовестным отношением доказал свое исправление.

Учитывая это в мае текущего года суд досрочно снял судимость Лозинского.

Как сообщалось, в апреле 2011 года Днепровский райсуд Киева приговорил Лозинского к 15 годам лишения свободы за умышленное убийство из хулиганских побуждений Олийныка, а также за незаконное хранение и обращение с оружием и боеприпасами. Из 6 статей обвинения, по которым прокуратура передавала материалы дело в отношении Лозинского в суд, он был приговорен по двум статьям. Суд также обязал Лозинского возместить судебные издержки за проведенные экспертизы в сумме более 10 тыс. грн. Апелляционный суд Киева 26 марта 2013 года смягчил приговор Лозинскому, уменьшив срок заключения на 1 год.

Позднее Высший специализированный суд по рассмотрению уголовных и гражданских дел, рассмотрев кассацию на приговор экс-нардепу, уменьшил срок его заключения на 4 года. 23 декабря 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал так называемый "закон Савченко" – закон "Об усовершенствовании порядка зачисления судом предварительного заключения в срок наказания", согласно которому суды обязаны учитывать осужденным каждый день, проведенный в СИЗО, как два дня отбытия наказания.

В январе 2016 года СМИ сообщили, что Лозинский подал документы на пересчет срока по "закону Савченко" и его ходатайство частично удовлетворено. 25 января состоялось заседание по пересчету срока Лозинскому, ходатайство было удовлетворено частично, в отбытый срок были засчитаны 4 года и 36 дней, после чего он получил право на условно-досрочное освобождение.

Напомним, Бориспольский райсуд Киевской области условно-досрочно освободил Лозинского. Апелляционная инстанция оставила решение суда без изменений. Прокуратура обжаловала в кассационном порядке это решение.

Как сообщала "Страна", Высший спецсуд по ходатайству прокуратуры отменил решение прежних судов об условно-досрочном освобождении Виктора Лозинского, которому оставалось сидеть 1 год 11 месяцев и 8 дней. Но за хорошее поведение его отпустили раньше, 6 апреля 2016 года, в его день рождения.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о том, как власть берет под контроль судебную систему и продавливает нужные себе решения.