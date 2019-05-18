В субботу, 18 мая, в отдельных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 18 мая в западных, Винницкой и Одесской областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как сообщала "Страна", в Киеве 18 мая небо будет затянуто облаками, однако по прогнозу синоптиков, в столице в этот день осадков не ожидается.

Напомним, синоптик объяснила приход смерчей и града в три области Украины. Ранее стало известно, что в Киеве началось метеорологическое лето, а народный синоптик спрогнозировал аномально жаркое лето по всей Украине.