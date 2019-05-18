В Украине и Киеве 18 мая небо будет затянуто облаками, однако по прогнозу синоптиков, в столице в этот день осадков не ожидается. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе, в Винницкой и Одесской областях пройдут кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с; на остальной территории - без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +11...+16 °, на побережье морей до +19 °; днем +22...+27 °, на юге страны до +30°.

В Киеве можно будет забыть о зонтах и теплой одежде - в столицу пришло настоящее летнее тепло. Столбик термометра поднимется до +26 градусов. Ночью температура воздуха опустится до +14…+16 °C.

Фото: meteo.gov.ua

Отметим, что 18 мая отмечается день памяти мученицы Ирины. В народе этот день назывался "Ирина Рассадница", поскольку в период с 18 по 25 мая принято высаживать рассаду капусты. Заниматься этим по обычаю могут только женщины. "Если посадит овощи мужик, то они зацветут, но не дадут плода". В это время начинает зеленеть липа, зацветает черника.

Напомним также, что синоптик объяснила приход смерчей и града в три области Украины.