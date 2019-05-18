Харьковский окружной админсуд отказался удовлетворить иск городского совета, просившего убрать из центра города палатку волонтеров (подробнее о ней ранее писала "Страна") для сбора помощи армии. Об это сообщает в своем Telegram-канале Громадське. Харків.

"Адвокаты городского совета не смогли доказать, что палатка угрожает национальной безопасности. Равно как и не создает помех для движения", – сказано в сообщении в ночь на субботу.

У сторон есть одни сутки на обжалование решения.

Палатка "Все для перемоги" была установлена на пл. Свободы активистами в середине сентября 2014 года. По замыслу активистов, она должна была стать постоянно действующей общей платформой ряда общественных инициатив для помощи армии и переселенцам.

8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета была зарегистрирована электронная петиция с требованием убрать с пл.Свободы волонтерскую палатку.В тот же день мэр города Геннадий Кернес заявил о поддержке петиции и пообещал сделать все от него зависящее, чтобы ее реализовать, если она наберет необходимое количество голосов. В течение 9 мая петиция набрала более 5 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения городскими властями.

11 мая на сайте Харьковского горсовета было опубликовано предписание департамента территориального контроля о сносе палатки, поскольку, по мнению чиновников, она была установлена самовольно и с нарушениями законодательства. В документе указано, что если в течение трех дней палатка не будет демонтирована добровольно, ее демонтируют на основании решения исполкома Харьковского горсовета.

12 мая прошла акция в защиту палатки. В ней приняли участие от 300 до 500 человек.

15 мая в Харьковском горсовете прошло заседание согласительной комиссии, на котором было рассмотрено уведомление о проведении бессрочного мирного собрания с использованием волонтерской палатки "Все для перемоги" на пл.Свободы.

16 мая участники АТО рядом установили еще одну палатку. В ней разместили мобилизационный пункт областного военкомата.