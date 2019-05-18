Где и когда сегодня смотреть финал Евровидения-2019
Сегодня, 18 мая, в Тель-Авиве состоится финал международного песенного конкурса Евровидение. Прямая трансляция в Украине стартует в 22:00 по киевскому времени сразу на двух телеканалах – "СТБ" и "UA:Перший". Также текстовую трансляцию конкурса будет вести "Страна". В этот же вечер станет известно, кто победил на Евровидении.
Уже известен порядок выступления 26 участников в финале. Отметим, что представитель Израиля Коби Марими сразу прошел в финал как участник страны-хозяйки конкурса. Также в этот список входят 5 стран-основательниц: Великобритания, Испания, Италия, Германия и Франция. Остальные двадцать участников были выбраны в ходе двух полуфиналов.
В первой части финала выступят:
- Мальта - Микела Паче - "Chameleon"
- Албания - Йонида Маличи - "Ktheju tokës"
- Чехия - Lake Malawi - "Friend Of A Friend"
- Германия - S!sters - "Sister"
- Россия - Сергей Лазарев - "Scream"
- Дания - Leonora - "Love Is Forever"
- Сан-Марино - Serhat - "Say Na Na Na"
- Северная Македония - Тамара Тодевска - "Proud"
- Швеция - Джон Лундвик - "Too Late for Love"
- Словения - Zala Kralj & Gašper Šantl - "Sebi"
- Кипр - Tamta - "Replay"
- Нидерланды - Дункан Лоуренс - "Arcade"
- Греция - Katerine Duska - "Better Love"
Во второй половине на сцену международного песенного конкурса Евровидение-2019 выйдут:
- Израиль - Коби Марими - "Home"
- Норвегия - KEiiNO - "Spirit in the Sky"
- Великобритания - Майкл Райс - "Bigger Than Us"
- Исландия - Hatari - "Hatrið mun sigra"
- Эстония - Victor Crone - "Storm"
- Беларусь - ZENA - "Like It"
- Азербайджан - Чингиз - "Truth"
- Франция - Билал Ассани - "Roi"
- Италия - Mamud - "Soldi"
- Сербия - Nevena Božović - "Kruna"
- Швейцария - Лука Хенни - "She Got Me"
- Австралия - Kate Miller-Heidke - "Zero Gravity"
- Испания - Испания: Miki - "La venda"
Напомним, Украина не сможет повлиять на результат, поскольку в этом году не участвует в Евровидении и, соответственно, не голосует.
Как сообщала "Страна", в четверг в Тель-Авиве завершился второй полуфинал Евровидения-2019. По итогам общего голосования профессионального жюри и зрителей в финал вышли артисты Северной Македонии, Голландии, Албании, Швеции, России, Азербайджана, Дании, Норвегии, Швейцарии и Мальты.
Напомним, после двух полуфиналов Евровидения и определения финалистов букмекеры скорректировали свои прогнозы на победителя. Главным претендентом на победу в Евровидении в 2019 году признают голландца Дункана Лоуренса.
Также мы рассказывали, что Верка Сердючка и "мама" показали фото из Израиля, где проходит Евровидение-2019.