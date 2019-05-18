Сегодня, 18 мая, в Тель-Авиве состоится финал международного песенного конкурса Евровидение. Прямая трансляция в Украине стартует в 22:00 по киевскому времени сразу на двух телеканалах – "СТБ" и "UA:Перший". Также текстовую трансляцию конкурса будет вести "Страна". В этот же вечер станет известно, кто победил на Евровидении.

Уже известен порядок выступления 26 участников в финале. Отметим, что представитель Израиля Коби Марими сразу прошел в финал как участник страны-хозяйки конкурса. Также в этот список входят 5 стран-основательниц: Великобритания, Испания, Италия, Германия и Франция. Остальные двадцать участников были выбраны в ходе двух полуфиналов.

В первой части финала выступят:

  1. Мальта - Микела Паче - "Chameleon"
  2. Албания - Йонида Маличи - "Ktheju tokës"
  3. Чехия - Lake Malawi - "Friend Of A Friend"
  4. Германия - S!sters - "Sister"
  5. Россия - Сергей Лазарев - "Scream"
  6. Дания - Leonora - "Love Is Forever"
  7. Сан-Марино - Serhat - "Say Na Na Na"
  8. Северная Македония - Тамара Тодевска - "Proud"
  9. Швеция - Джон Лундвик - "Too Late for Love"
  10. Словения - Zala Kralj & Gašper Šantl - "Sebi"
  11. Кипр - Tamta - "Replay"
  12. Нидерланды - Дункан Лоуренс - "Arcade"
  13. Греция - Katerine Duska - "Better Love"

Во второй половине на сцену международного песенного конкурса Евровидение-2019 выйдут:

  1. Израиль - Коби Марими - "Home"
  2. Норвегия - KEiiNO - "Spirit in the Sky"
  3. Великобритания - Майкл Райс - "Bigger Than Us"
  4. Исландия - Hatari - "Hatrið mun sigra"
  5. Эстония - Victor Crone - "Storm"
  6. Беларусь - ZENA - "Like It"
  7. Азербайджан - Чингиз - "Truth"
  8. Франция - Билал Ассани - "Roi"
  9. Италия - Mamud - "Soldi"
  10. Сербия - Nevena Božović - "Kruna"
  11. Швейцария - Лука Хенни - "She Got Me"
  12. Австралия - Kate Miller-Heidke - "Zero Gravity"
  13. Испания - Испания: Miki - "La venda"

Напомним, Украина не сможет повлиять на результат, поскольку в этом году не участвует в Евровидении и, соответственно, не голосует.

Как сообщала "Страна", в четверг в Тель-Авиве завершился второй полуфинал Евровидения-2019. По итогам общего голосования профессионального жюри и зрителей в финал вышли артисты Северной Македонии, Голландии, Албании, Швеции, России, Азербайджана, Дании, Норвегии, Швейцарии и Мальты.

Напомним, после двух полуфиналов Евровидения и определения финалистов букмекеры скорректировали свои прогнозы на победителя. Главным претендентом на победу в Евровидении в 2019 году признают голландца Дункана Лоуренса.

Также мы рассказывали, что Верка Сердючка и "мама" показали фото из Израиля, где проходит Евровидение-2019.

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