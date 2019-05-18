Сегодня, 18 мая, в Тель-Авиве состоится финал международного песенного конкурса Евровидение. Прямая трансляция в Украине стартует в 22:00 по киевскому времени сразу на двух телеканалах – "СТБ" и "UA:Перший". Также текстовую трансляцию конкурса будет вести "Страна". В этот же вечер станет известно, кто победил на Евровидении.

Уже известен порядок выступления 26 участников в финале. Отметим, что представитель Израиля Коби Марими сразу прошел в финал как участник страны-хозяйки конкурса. Также в этот список входят 5 стран-основательниц: Великобритания, Испания, Италия, Германия и Франция. Остальные двадцать участников были выбраны в ходе двух полуфиналов.

В первой части финала выступят:

Мальта - Микела Паче - "Chameleon" Албания - Йонида Маличи - "Ktheju tokës" Чехия - Lake Malawi - "Friend Of A Friend" Германия - S!sters - "Sister" Россия - Сергей Лазарев - "Scream" Дания - Leonora - "Love Is Forever" Сан-Марино - Serhat - "Say Na Na Na" Северная Македония - Тамара Тодевска - "Proud" Швеция - Джон Лундвик - "Too Late for Love" Словения - Zala Kralj & Gašper Šantl - "Sebi" Кипр - Tamta - "Replay" Нидерланды - Дункан Лоуренс - "Arcade" Греция - Katerine Duska - "Better Love"

Во второй половине на сцену международного песенного конкурса Евровидение-2019 выйдут:

Израиль - Коби Марими - "Home" Норвегия - KEiiNO - "Spirit in the Sky" Великобритания - Майкл Райс - "Bigger Than Us" Исландия - Hatari - "Hatrið mun sigra" Эстония - Victor Crone - "Storm" Беларусь - ZENA - "Like It" Азербайджан - Чингиз - "Truth" Франция - Билал Ассани - "Roi" Италия - Mamud - "Soldi" Сербия - Nevena Božović - "Kruna" Швейцария - Лука Хенни - "She Got Me" Австралия - Kate Miller-Heidke - "Zero Gravity" Испания - Испания: Miki - "La venda"

Напомним, Украина не сможет повлиять на результат, поскольку в этом году не участвует в Евровидении и, соответственно, не голосует.

Как сообщала "Страна", в четверг в Тель-Авиве завершился второй полуфинал Евровидения-2019. По итогам общего голосования профессионального жюри и зрителей в финал вышли артисты Северной Македонии, Голландии, Албании, Швеции, России, Азербайджана, Дании, Норвегии, Швейцарии и Мальты.

Напомним, после двух полуфиналов Евровидения и определения финалистов букмекеры скорректировали свои прогнозы на победителя. Главным претендентом на победу в Евровидении в 2019 году признают голландца Дункана Лоуренса.

Также мы рассказывали, что Верка Сердючка и "мама" показали фото из Израиля, где проходит Евровидение-2019.