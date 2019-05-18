Сегодня, 18 мая, в Украине отмечают День Европы (начиная с 2003 года). Этот день наряду с единой валютой (евро), флагом и гимном, является символом ЕС как политической силы. Об этом сообщает УНН.

На саммите в Милане в 1985 году Европейский Союз утвердил 9 мая как День Европы, решив увековечить день провозглашения Декларации Шумана. Также 9 мая считается Днем рождения Европейского Союза. В нашей стране праздник утвержден "... учитывая стратегический курс Украины на европейскую интеграцию ..." согласно указу президента Украины Леонида Кучмы "О Дне Европы" от 19 апреля 2003 года № 339/2003.

В День Европы жители Украины отмечают день общих ценностей, общей истории всех наций континента. Украина же является единственным государством, которое отмечает День Европы на государственном уровне, не будучи не членом ЕС.

В Киеве в связи с Днем Европы вносятся изменения в работу пассажирского транспорта:

Вечером 18 мая возможны ограничения на вход пассажиров станций метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого" в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Мариуполь". 19 мая с 19:30 до 21:30 в связи с проведением мероприятий по случаю Дня Европы на Софийской площади с соответствующей запретом движения всех видов транспортных средств вдоль Владимирского проезда (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Малой Житомирской и на ул. Владимирской (от перекрестка с ул. Рейтарской до перекрестка с ул. Большой Житомирской), вносятся изменения в работу наземного общественного транспорта. До 21:30 (окончания мероприятий) движение транспорта организуется следующим образом: троллейбусы маршрута № 6 - от Минского массива ст. м. "Лукьяновская"; 19 мая с 19:30 до 21:30 троллейбусы маршрутов №№ 16, 18 будут ходить соответственно от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода; Автобусы маршрута № 24 - от железнодорожного вокзала "Центральный" до ст. м. "Площадь Льва Толстого"; Автобусы маршрута № 114 - на участках от ул. Милославской до стадиона "Динамо" им. Валерия Лобановского и от железнодорожного вокзала "Центральный" до ст. м. "Площадь Льва Толстого". 18 и 19 мая в связи с капитальным ремонтом ул. Чернобыльской (на участке от пр. Победы до ул. Феодоры Пушиной) движение троллейбусов маршрута № 7 в направлении ул. Чернобыльской будет организовано: от ст. м. "Площадь Льва Толстого" до ст. м. "Житомирская", далее ул. Академика Палладина - б-р Академика Вернадского - ул. Академика Ефремова - ул. Чернобыльская, в обратном направлении по собственному маршруту. 18 и 19 мая в связи с выполнением работ по асфальтированию проезжей части ул. Алматинской движение трамваев маршрута № 33 на участке от микрорайона ДВРЗ к Дарницкого площади закрывается. На указанный период: организуется движение трамваев маршрута № 33К "ул. Павла Усенко - ул. Сержа Лифаря"; увеличивается количество подвижного состава на автобусном маршруте № 33т. Пассажиры автобусов маршрута № 33т имеют право пользоваться месячными проездными билетами, приобретенными для проезда в трамвае. 18 мая с 0:30 движение на линии скоростного трамвая маршрута № 1 закрывается в связи с технологическими работами. Последние отправления: ст. "Старовокзальная" - 0:10; с Михайловской Борщаговки - 23:30. С 19:00 19 мая ориентировочно до 06:00 20 мая в связи с ремонтом подземного газопровода на ул. Стеценко движение троллейбусов маршрутов №№ 16, 23 на участке от пл. Валерия Марченко до ул. Академика Туполева закрывается. На указанный период организуется движение: троллейбусов маршрута № 16 - от Майдана Независимости до пл. Валерия Марченко;

троллейбусов маршрута № 23 - от ст. м "Лукьяновская" до пл. Валерия Марченко. Также организуется движение трамваев маршрута № 33К "ул. Павла Усенко - ул. Сержа Лифаря". И увеличивается количество подвижного состава на автобусном маршруте № 33т. Пассажиры автобусов маршрута № 33т имеют право пользоваться месячными проездными билетами, приобретенными для проезда в трамвае. 19 мая в связи с выполнением текущего ремонта дорожного покрытия на ул. Березниковский на участке от дома № 22 до дома № 26 на время выполнения работ изменяется движение автобусов маршрута № 49. Движение организуется от ст. м. "Левобережная" до ул. Бучмы по собственному маршруту, далее - просп. Тычины - ул. Шумского (до ул. Березняковская).

Как сообщала "Страна", мэр Киева Кличко поздравил Зеленского с победой на президентских выборах и попросил денег на "уставшее" городское хозяйство.

Ранее министр Омелян рассказал, как и когда отремонтируют киевский ж/д вокзал.

Также стало известно, что глава института Нацпамяти Владимир Вятрович и его команда отказались праздновать День Европы в Киеве.