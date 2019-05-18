Google составил рейтинг участников песенного конкурса Евровидение-2019 на основе запросов пользователей поисковой системы. Об этом сообщается на сайте Google Trends.

"Если бы страны начисляли баллы на основании активности пользователей из других стран, то первое место занял был участник из Франции Билал Хассани", - говорится в сообщении. Второе место заняла исландская группа Hatari. На третьем месте Сергей Лазарев из России. В пятерку также вошли исполнители из Нидерландов и Белоруссии. На последнем месте по запросам - Израиль.

Фото: googletrends.github.io

Как сообщала "Страна", в четверг в Тель-Авиве завершился второй полуфинал Евровидения-2019. По итогам общего голосования профессионального жюри и зрителей в финал вышли артисты Северной Македонии, Голландии, Албании, Швеции, России, Азербайджана, Дании, Норвегии, Швейцарии и Мальты.

Напомним, после двух полуфиналов Евровидения и определения финалистов букмекеры скорректировали свои прогнозы на победителя. Главным претендентом на победу в Евровидении в 2019 году признают голландца Дункана Лоуренса.

Также мы рассказывали, что Верка Сердючка и "мама" показали фото из Израиля, где проходит Евровидение-2019.