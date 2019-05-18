В Киеве 17 мая возле станции метро "Нивки" изрядно выпивший мужчина позвонил на линию экстренных служб и сообщил о минировании зала с игровыми автоматами "Лото золото". Полицейским удалось оперативно задержать злоумышленника. При задержании он вел себя неадекватно, пытался разбить свой телефон и съесть сим-карту. ЧП произошло около 21:50. Об этом сообщает "Информатор".

По предварительным данным, мужчина употреблял спиртные напитки и отдыхал в игорном заведении "Лото золото". После чего он позвонил на линию экстренных служб и сообщил о минировании зала с игровыми автоматами. Прибывшему на вызов экипажу патрульной полиции удалось задержать мужчину неподалеку от самого зала. Во время общения с правоохранителями, мужчина пытался съесть сим-карту, с которой он звонил копам. Правоохранителям не оставалось другого выбора, кроме как заковать неадекватного мужчину в наручники.

Правоохранителям удалось установить, что мужчина родом из Одессы и служит в Нацгвардии Украины. Его увезли в отделение полиции для дачи показаний. Специалисты взрывотехнической службы проверили зал игровых автоматов и не обнаружили в помещении взрывоопасных предметов. На месте работал экипаж патрульной полиции, "скорая", следственно-оперативная группа, взрывотехническая служба и спасатели ГосЧС. Детали происшествия и степень вины сообщившего о минировании мужчины установит следствие.

Фото: kiev.informator.ua

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