В пятницу, 17 мая, на одной из заправок столицы возникла драка между мотоциклистом и инкассаторами, которые его "подрезали" на дороге.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в социальной сети Facebook.

"На улице Дегтяревской, на АЗС Amic между байкером и инкассаторами произошел конфликт с небольшой дракой. По предварительной информации, произошло это из-за того, что автомобиль инкассаторов "подрезали" мотоциклиста на дороге", - говорится в сообщении.

Видео: Facebook/Киев Оперативный

Ранее сообщалось, что харьковская полиция задержала банду киевлян, которые семь лет грабили инкассаторов.

Также мы писали, что в Киеве полиция поймала подозреваемого в нападении на инкассаторов три года назад в Харьковской области.