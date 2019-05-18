Появилось видео драки байкера с инкассаторами на заправке в Киеве
В пятницу, 17 мая, на одной из заправок столицы возникла драка между мотоциклистом и инкассаторами, которые его "подрезали" на дороге.
Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в социальной сети Facebook.
"На улице Дегтяревской, на АЗС Amic между байкером и инкассаторами произошел конфликт с небольшой дракой. По предварительной информации, произошло это из-за того, что автомобиль инкассаторов "подрезали" мотоциклиста на дороге", - говорится в сообщении.
Видео: Facebook/Киев Оперативный
Ранее сообщалось, что харьковская полиция задержала банду киевлян, которые семь лет грабили инкассаторов.
Также мы писали, что в Киеве полиция поймала подозреваемого в нападении на инкассаторов три года назад в Харьковской области.
Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!