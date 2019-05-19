Американская пара отсудила 2 миллиарда долларов у производителя популярного в Украине гербицида
Шестую часть украинского рынка гербицидов занимает препарат, который может вызвать рак. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что калифорнийский суд присяжных обязал производителя агрохимикатов выплатить колоссальную сумму компенсации супружеской паре, которая заболела неходжкинской лимфомой.
Мужчина и женщина убедили присяжных, что их болезнь вызвана длительным использованием средства для борьбы с сорняками, а производитель их не предупредил о рисках. Итогом стали 2 миллиарда долларов компенсации.
В Европейском Союзе препарат уже пытались запретить, а в Украине он один из самых популярных, говорится в сюжете.
Ранее сообщалось, как в пригороде Днепра нелегально коптили на продажу рыбу с неизвестным химикатом.
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