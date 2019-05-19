Шестую часть украинского рынка гербицидов занимает препарат, который может вызвать рак. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что калифорнийский суд присяжных обязал производителя агрохимикатов выплатить колоссальную сумму компенсации супружеской паре, которая заболела неходжкинской лимфомой.

Мужчина и женщина убедили присяжных, что их болезнь вызвана длительным использованием средства для борьбы с сорняками, а производитель их не предупредил о рисках. Итогом стали 2 миллиарда долларов компенсации.

В Европейском Союзе препарат уже пытались запретить, а в Украине он один из самых популярных, говорится в сюжете.

Ранее сообщалось, как в пригороде Днепра нелегально коптили на продажу рыбу с неизвестным химикатом.

Также мы писали, как в английских речных креветках нашли свежий кокаин и давно запрещенные пестициды.