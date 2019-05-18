Украинский президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении Святослава Цеголко с должности пресс-секретаря главы государства. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

"Освободить Цеголко Святослава Петровича с должности пресс-секретаря президента Украины", – сказано в указе №265/2019 обнародованном на сайте президента в пятницу вечером.

Напомним, 17 мая стало известно, что в отставку подали еще нескольких человек из окружения Петра Порошенко. Среди них - глава АП Игорь Райнин, глава МИД Павел Климкин и секретарь СНБО Александр Тручинов.

Скриншот: president.gov.ua

Ранее сообщалось, что Порошенко уволил директора Нацинститута стратегических исследований Павленко.

Также мы писали, что Порошенко уволил своего главного пиарщика и спичрайтера Олега Медведева.