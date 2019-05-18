В Ровенской области в результате дождей 17 мая поднялся уровень воды в реке Льва, из-за чего было подтоплено 66 домохозяйств и два дома. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

В результате подъема уровней грунтовых вод подтоплено в Сарненском, Дубровицком и Березновском районах по восемь домохозяйств, Владимирецком и Заричненском районах – по два домохозяйства.

Таким образом, всего в Ровенской области подтоплено 94 домохозяйств и 2 дома.

Вследствие потопа погибли домашние животные. Так, в поселке Рокитное после 10-часового ливня ночью вышла из берегов река. Испуганные люди в домах оставляли документы, деньги, взяв на руки детей убегали, потому что боялись потопиться, вода прибывала очень быстро.

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