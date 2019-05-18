В Житомирской области промчался мощный ураган. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Вследствие торнадо в трех селах Житомирской области объявлено чрезвычайное положение.

Там пострадали не менее сотни домов, ветром сорвало не только лишь крыши, но и снесло ветви в лесу, там стоят голые стволы. После урагана выпал град, как куриное яйцо.

На видео, которое сняли пассажиры авто на трассе Киев-Чоп в районе села Пилиповичи, видно, как огромный серый столб закручивает деревья.

Ранее "Страна" сообщала, как разрушительный торнадо в Румынии опрокидывал автомобили и громил дома.

Еще мы писали, как над Черниговом прошел мощный ураган, который срывал крыши и валил деревья.