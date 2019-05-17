В Харькове с моста сорвался 15-летний парень. Сейчас он в больнице, его состояние тяжелое, говорится в сюжете ТСН.

Восьмиклассник упал, потому что пытался сделать фото с верхушки моста, говорят свидетели. Друзья пострадавшего отрицают, утверждая, что он не имел пристрастия к экстремальным фотографиям.

Полицейские установили личность пострадавшего. Им оказался 15-летний местный житель. Его с травмами головы, переломом нижней челюсти и голеностопного сустава медики доставили в больницу.

Ранее мы рассказывали, как в Харьковской области ребенок сорвался с моста, пытаясь сделать фото.

Еще мы писали, как водолазы спасли прыгнувшего в Днепр с Северного моста в Киеве мужчину.