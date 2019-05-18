Ветеран война в Афганистане спас автобус с пассажирами от взрыва. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Накануне вечером в автобусе, следовавшем из Харькова в Чугуев, поссорились мужчина с женщиной. В отчаянии мужчина достал гранату, выдернул чеку и угрожал взорвать себя вместе с ней и другими людьми, которые были в салоне.

Одному из пассажиров удалось разоружить буйного хулигана. Чтобы предотвратить взрыв, гранату пришлось держать зажатой в руке до приезда взрывотехников и полиции.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Старобельске мужчина подорвал себя гранатой в офисе Приватбанка, ранив случайных посетителей.

Также мы писали, как под Ровно в дом депутата бросили гранату, которая взорвалась в нескольких метрах от кровати.