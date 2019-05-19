Специалисты отдела экологии флоры и фауны провели экспедицию по берегу реки Сентября с целью изучения видового разнообразия смешанных широколиственных лесов Чернобыльского Заповедника. Об этом сообщается на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

Отмечается, что согласно лесопроекту определенного участка, должны преобладать ясени старше 80 лет, но большинство деревьев погибло. Тем не менее, отмечено большое количество клена, граба, ольхи.

Во время составления описания, кроме древесных пород, кустарников и травянистых растений, специалисты обнаружили лилию лесную, еще она имеет украинское народное название - саранка, которая занесена в Красную книгу Украины и Белоруссии.

Отдельно ученым попались признаки активной жизнедеятельности диких кабанов, лосей и оленей. В пресс-службе отметили, что исследования продолжаются.

Фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

Ранее сообщалось, что Чернобыльский заповедник показал, как в зоне отчуждения возродилась жизнь спустя 33 года после ядерной катастрофы.

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