Президент России Владимир Путин уверен, что главным оружием XXI века станет лазер, передает РИА Новости.

По его мнению, именно лазерное оружие будут определять боевой потенциал российских войск на ближайшие десятилетия и в целом весь век.

"Обсудим работу над системами лазерного оружия с использованием отечественной оптики и высокочувствительной оптоэлектроники", - заявил Путин.

Он отметил, что еще недавно такие типы оружия "встречались только в фантастических рассказах", но сегодня - это реальность.

Ранее Владимир Путин назвал истребитель Су-57 лучшим военным самолетом в мире.

Также мы писали, что по данным Минобороны Украины, российские военные применяют против украинских солдат неизвестное лазерное оружие.