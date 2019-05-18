Владимир Путин назвал главное оружие XXI века
Президент России Владимир Путин уверен, что главным оружием XXI века станет лазер, передает РИА Новости.
По его мнению, именно лазерное оружие будут определять боевой потенциал российских войск на ближайшие десятилетия и в целом весь век.
"Обсудим работу над системами лазерного оружия с использованием отечественной оптики и высокочувствительной оптоэлектроники", - заявил Путин.
Он отметил, что еще недавно такие типы оружия "встречались только в фантастических рассказах", но сегодня - это реальность.
Ранее Владимир Путин назвал истребитель Су-57 лучшим военным самолетом в мире.
Также мы писали, что по данным Минобороны Украины, российские военные применяют против украинских солдат неизвестное лазерное оружие.
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