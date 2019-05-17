В команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского рассказали о некоторых особенностях инаугурации главы государства, которая состоится 20 мая.

Он подтвердил информацию, которую ранее опубликовала "Страна".

"Если говорить в целом о процедуре, то это будет Рада, где, согласно действующему законодательству, новоизбранный президент будет принимать присягу. После этого он отправится в Мариинский дворец, где будут встречи с представителями иностранных делегаций, с мировыми лидерами. После этого он отправится на свое рабочее место и приступит к исполнению своих функциональных обязанностей в администрацию президента", - сказал в эфире телеканала "112 Украина" советник Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков.

Он отметил, что Зеленский начнет свою работу на посту президента в администрации на улице Банковой, поскольку в настоящее время еще нет нового строения, куда бы он отправился на работу.

"Но думаю, что этот вопрос с повестки дня не снимается, и мы будем искать возможность все-таки создания более открытого и более демократического офиса для президента", - указал Разумков.

Ранее в пятницу Зеленский на своей странице в Facebook пригласил украинцев прийти утром 20 мая в Мариинский парк в центре Киева, откуда он направится на инаугурацию в расположенную рядом Верховную Раду. Он также сообщил, что в Мариинском парке будут установлены большие экраны, на которых будет транслироваться процедура инаугурации.

Сам Мариинский парк будет открыт 20 мая, что довольно необычно для подобных мероприятий.

Практически не будет перекрыто движение, за исключением небольшого участка улицы Грушевского возле самой Верховной Рады и улицы Садовой – для подъезда делегаций с гостями.

Ранее мы опубликовали проект указа Зеленского о досрочном роспуске Рады.