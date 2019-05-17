Министр энергетики США Рик Перри будет присутствовать на инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского 20 мая.

Об этом стало известно "Стране".

Наш источник сообщает, что именно Перри возглавит американскую делегацию Соединенных Штатаов на инаугурации нового президента Украины.

Перри служит министром энергетики США со 2 марта 2017 года.

Ранее "Страна" информировала, кто приедет на инаугурацию Зеленского в Киев.

Ожидается, что на церемонию посвящения Владимира Зеленского в президенты в Украину прибудут президенты Эстонии, Латвии, Венгрии, Грузии, а также министр обороны Канады и многие другие.

еще "Стране" удалось узнать, что церемония инаугурации новоизбранного президента пройдет в три этапа. После чего Владимир Зеленский сражу же приступит к делам.