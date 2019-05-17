В Киеве на одной из улиц внезапно задымился элитный автомобиль Bentley.

Видео то ли с задымленным, то ли с закипевшим автомобилем выложил портал "Киев оперативный".

"Видели когда-то как кипит Bentley? На дорогах Киева возможно все, потеплело просто", - прокомментировали видео.

На кадрах видно, как дорогой автомобиль стоит на обочине, а из-под капота у него наблюдается значительное задымление. Владелец иномарки стоит рядом и не знает, что делать.

"Покупайте Bentley, мужики", - слышно чей-то комментарий в кадре.

Ранее сообщалось, что в Киеве ночью дотла сожгли автомобиль главного редактора телеканала Tvi.ua.

Инцидент произошел в ночь на 12 мая. Журналист связал данный поджог со своей профессиональной деятельностью.

Еще мы писали, как в центре Киева сожгли BMW бизнесмена-кофейника.